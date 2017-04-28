Вдохновились Трампом: СМИ узнали о намерениях лидеров ЕС продлить санкции против России летом

Европейский союз планирует продлить экономические санкции против России после окончания срока их действия в конце июля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления дипломатических чиновников

Издание отмечает, что ЕС вдохновился «неожиданно холодными отношениями президента США Дональда Трампа с Москвой».

"Похоже, продолжение будет гораздо менее проблематичным, чем кто-либо ожидал", - сказал один европейский дипломат.

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В частности, среди сторонников продления санкций - Швеция, страны Балтии и Польша, чей голос был ослаблен решением Великобритании выйти из ЕС. Менее упорные в этом вопросе - Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария, которые утверждают, что за три года санкций не удалось изменить поведение Москвы, и хотят восстановить деловые связи.

"Нам не нравятся санкции. Это огромные потери для нас. Но мы будем с большинством", - заявил в Брюсселе дипломат из одной из этих стран.

Как сообщал УНИАН ранее, президенты США Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских стран, пишут росСМИ.

Предполагается, что 25-27 мая Трамп прибудет в Европу для участия в саммитах НАТО и G7 и может заехать в одну из европейских стран для встречи с Путиным.