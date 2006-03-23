Черновецкий хочет, чтобы Омельченко смотрел в его глаза
Претендент на кресло городского председателя приглашает на дебаты действующего мэра
Народный депутат Украины, кандидат на пост Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приглашает действующего мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО на теледебаты.
Об этом говорится в официальном заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Блока Черновецкого.
В заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «как кандидат в мэры Киева и лидер Блока Леонида Черновецкого» выражает «свой протест против дезинформационной кампании, развернутой в течение последнего времени действующим городским председателем Киева Александром ОМЕЛЬЧЕНКО. В ходе публичных выступлений им активно распространяются сведения, не соответствующие действительности и порочащие мою репутацию». В то же время, отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, А.ОМЕЛЬЧЕНКО «еще с момента начала избирательной кампании сознательно уклоняется от нашей личной встречи в телевизионном эфире, в ходе которой он мог бы высказать свои претензии и попытаться подтвердить их фактами, а не домыслами, глядя мне в глаза».
Поэтому, отмечается в заявлении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вынужден просить содействия представителей всех независимых СМИ в организации теледебатов на любом канале (включая «карманный» канал Киевской горадминистрации ТРК «Киев») в любое удобное для А.ОМЕЛЬЧЕНКО время».
«Я не буду опускаться до огульных, ничем не подтвержденных обвинений, как это делает мой оппонент г-н ОМЕЛЬЧЕНКО. Будучи официальным лицом, облеченным властью, он не может не понимать, что умышленная дискредитация других претендентов на пост Киевского городского председателя накануне выборов без предоставления им возможности опровергнуть клевету может привести к признанию результатов голосования недействительными. Мне не хотелось бы верить, что срыв выборов является скрытой целью г-на ОМЕЛЬЧЕНКО, однако его линия поведения заставляет сделать именно такой вывод», - говорится в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.
На случай, если теледебаты не состоятся «не по вине» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, кандидат в мэры снова предупреждает всех, что не намерен отказываться от участия в выборах. «Две недели назад в присутствии большого количества свидетелей г-н ОМЕЛЬЧЕНКО требовал, чтобы я отказался от участия в выборах. Я ни в коем случае не собираюсь поступать подобным образом. И если вам в руки попадет листовка о том, что я снимаю свою кандидатуру – не верьте, это ложь. Я ни при каких условиях не сделаю этого!», - заявляет кандидат на пост мэра.
Как отмечается в заявлении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «глубоко убежден, что Киев заслуживает лучшего мэра, чем тот, который есть сегодня». «И я очень надеюсь на мудрость и гражданскую сознательность киевлян – сделайте ваш выбор по совести», - призывает кандидат на пост Киевского городского председателя.
Напомним, 22 марта на пресс-конференции А.ОМЕЛЬЧЕНКО выдвинул ряд обвинений в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В частности мэр, заявил, что основная сумма денег пострадавших от строительной аферы «Элита-Центр» инвесторов обналичивалась через два ООО, созданных «Правэкс-Банком», к которому имеет отношение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его родственники.
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ опроверг эти обвинения А.ОМЕЛЬЧЕНКО.