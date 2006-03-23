Черновецкий хочет, чтобы Омельченко смотрел в его глаза

Народный депутат Украины, кандидат на пост Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приглашает действующего мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО на теледебаты.

Об этом говорится в официальном заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Блока Черновецкого.

В заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «как кандидат в мэры Киева и лидер Блока Леонида Черновецкого» выражает «свой протест против дезинформационной кампании, развернутой в течение последнего времени действующим городским председателем Киева Александром ОМЕЛЬЧЕНКО. В ходе публичных выступлений им активно распространяются сведения, не соответствующие действительности и порочащие мою репутацию». В то же время, отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, А.ОМЕЛЬЧЕНКО «еще с момента начала избирательной кампании сознательно уклоняется от нашей личной встречи в телевизионном эфире, в ходе которой он мог бы высказать свои претензии и попытаться подтвердить их фактами, а не домыслами, глядя мне в глаза».

Поэтому, отмечается в заявлении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вынужден просить содействия представителей всех независимых СМИ в организации теледебатов на любом канале (включая «карманный» канал Киевской горадминистрации ТРК «Киев») в любое удобное для А.ОМЕЛЬЧЕНКО время».

«Я не буду опускаться до огульных, ничем не подтвержденных обвинений, как это делает мой оппонент г-н ОМЕЛЬЧЕНКО. Будучи официальным лицом, облеченным властью, он не может не понимать, что умышленная дискредитация других претендентов на пост Киевского городского председателя накануне выборов без предоставления им возможности опровергнуть клевету может привести к признанию результатов голосования недействительными. Мне не хотелось бы верить, что срыв выборов является скрытой целью г-на ОМЕЛЬЧЕНКО, однако его линия поведения заставляет сделать именно такой вывод», - говорится в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

На случай, если теледебаты не состоятся «не по вине» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, кандидат в мэры снова предупреждает всех, что не намерен отказываться от участия в выборах. «Две недели назад в присутствии большого количества свидетелей г-н ОМЕЛЬЧЕНКО требовал, чтобы я отказался от участия в выборах. Я ни в коем случае не собираюсь поступать подобным образом. И если вам в руки попадет листовка о том, что я снимаю свою кандидатуру – не верьте, это ложь. Я ни при каких условиях не сделаю этого!», - заявляет кандидат на пост мэра.

Как отмечается в заявлении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «глубоко убежден, что Киев заслуживает лучшего мэра, чем тот, который есть сегодня». «И я очень надеюсь на мудрость и гражданскую сознательность киевлян – сделайте ваш выбор по совести», - призывает кандидат на пост Киевского городского председателя.

Напомним, 22 марта на пресс-конференции А.ОМЕЛЬЧЕНКО выдвинул ряд обвинений в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В частности мэр, заявил, что основная сумма денег пострадавших от строительной аферы «Элита-Центр» инвесторов обналичивалась через два ООО, созданных «Правэкс-Банком», к которому имеет отношение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его родственники.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ опроверг эти обвинения А.ОМЕЛЬЧЕНКО.