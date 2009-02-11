Тимошенко созывает министров на антигазовое заседание
18:10, 11 февраля 2009Политика
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Кабмин соберется внеочередно
Завтра, 12 февраля, состоится внеочередное заседание Кабинета министров по вопросам инвестиций – возобновляемые источники энергии и энергосберегающие технологии.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, заседание начнется в 10:00 в помещении Укртелекома (г. Киев, Бульвар Шевченко, 18).
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