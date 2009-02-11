Стельмах доложил Ющенко, что экономические процессы оживляются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел очередную рабочую встречу с председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи обсуждалась ситуация в банковском секторе, на валютном рынке, вопросы валютно-курсовой политики.

В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк регулярно проводит дальнейшие шаги по урегулированию проблем в банковском секторе.

По словам председателя НБУ, сейчас происходит рост валютного рынка за счет увеличения предложения. Это свидетельствует о том, что экономические процессы в стране оживляются, в том числе, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, по его словам, ежедневные суммы интервенций Национального банка уменьшаются. Относительно курсовой политики В.СТЕЛЬМАХ отметил, что она в настоящее время «является оптимальной».

В то же время В.СТЕЛЬМАХ констатировал, что, к сожалению, из украинских банков продолжается отток депозитов. Это говорит, в первую очередь, об отсутствии у вкладчиков доверия к банкам.

Президент Украины отметил, что настаивает на необходимости выработки плана мер по стабилизации ситуации в банковской сфере.

В.ЮЩЕНКО также отметил необходимость делать все возможное, чтобы удерживать существующий валютный курс последних недель.

Во время встречи В.СТЕЛЬМАХ также доложил Президенту о состоянии выполнения Нацбанком Меморандума об экономической и финансовой политике, заключенный между Украиной и Международным валютным фондом.

По его словам, МФВ отметил выполнение Нацбанком всех предусмотренных Меморандумом мер, и, как ожидается, миссия МВФ в ближайшее время будет выносить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Украиной на рассмотрение Совета директоров МВФ.