В Украине предлагают сделать персоной нон грата кандидата в президенты Франции из-за его слов о Крыме

10:04, 25 апреля 2017
Политика
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Фийон считает Крым "исторически русской" территорией.

Франсуа Фийон / REUTERS

В Украине хотят сделать персоной нон грата кандидата в президенты Франции Француа Фийона из-за его высказываний об оккупированном Крыме как об "исторически русской" территории.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 24 апреля на сайте Администрации президента Украины.

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"Требую статуса персоны нон грата для Франсуа Фийона из-за высказываний о Крыме как исторически, культурно и лингвистически русской территории. Крым был, есть и будет украинским", - говорится в описании автора петиции.

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Как сообщал УНИАН, накануне кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория. "Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не произойдет", - отметил он.

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Теги: #Франсуа Фийон о Крыме#персона нон грата в Украине