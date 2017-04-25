В Украине предлагают сделать персоной нон грата кандидата в президенты Франции из-за его слов о Крыме

В Украине хотят сделать персоной нон грата кандидата в президенты Франции Француа Фийона из-за его высказываний об оккупированном Крыме как об "исторически русской" территории.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 24 апреля на сайте Администрации президента Украины.

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"Требую статуса персоны нон грата для Франсуа Фийона из-за высказываний о Крыме как исторически, культурно и лингвистически русской территории. Крым был, есть и будет украинским", - говорится в описании автора петиции.

Как сообщал УНИАН, накануне кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория. "Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не произойдет", - отметил он.