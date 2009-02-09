В законе, упрощающем импичмент, следует учесть мнение Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен учесть предложения Президента к закону «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что в парламент поступили два ветированных главой государства закона: о системе сбора и учета единого социального взноса и о ВСК.

В.ЛИТВИН считает, что в принятом Верховной Радой законе о ВСК есть моменты, которые необходимо изменять, в частности относительно кворума, необходимого для работы комиссии.

«Мы должны выйти на цивилизованный учет замечаний и рекомендаций Президента Украины», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Этим законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий Верховной Рады для проведения расследований по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Сегодня, 9 февраля, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что Президент подпишет закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», если депутаты учтут его предложения к закону.