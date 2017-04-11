Политика России по перекройке границ делает невозможным достижение стабильности в Европе - МИД

Политика Российской Федерации по перекройке границ других государств делает невозможным достижение безопасности и стабильности в Европе.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи глав МИД стран G7 в итальянском городе Лукка.

В заявлении сказано, что Украина приветствует совместное коммюнике министров иностранных дел "Большой семерки" и их полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также украинские дипломаты приветствовали решимость в настойчивом призыве к России прекратить агрессию против Украины.

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"Не может быть безопасности и стабильности в Европе, если Россия не прекратит свою воинственную внешнюю политику, направленную на перекройку границ и восстановление сфер влияния времен "холодной войны". Только полное соблюдение международного права и выполнение достигнутых соглашений может привести к мирному урегулированию конфликтов", - отмечают в украинском МИД.

Также украинские дипломаты заявили, что РФ несет полную ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью и критическую ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Мы приветствуем повторное осуждение G7 незаконной аннексии Автономной республики Крым Россией. Эта незаконная аннексия привела к репрессиям, распространенным нарушениям прав человека, а также дискриминации крымских татар и этнических украинцев. Россия должна придерживаться всех своих обязательств в соответствии с нормами международного права как государство-оккупант. И в частности, она должна обеспечить соблюдение прав человека в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении.