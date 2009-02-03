Литвин заявляет, что Верховной Раде мешают нанятые провокаторы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что досрочного роспуска парламента не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель парламента сказал во время открытия четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

Он отметил, что на сегодняшний день Верховная Рада работает «еще не так, как нужно», но она все же работает.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что ВР будет работать, несмотря на противодействия нанятых штатных провокаторов для инсинуаций, угроз и запугивания».

Он подчеркнул, что «никакие государственные службы, которые включились в противодействие Верховной Раде», ничего не добьются, «в том числе штатные провокаторы».

В.ЛИТВИН отметил, что Верховная Рада Украины будет работать. «Мы не дадим окончательно унизить страну и народ для достижения запланированных целей. Не будет досрочного роспуска Верховной Рады Украины, она отработает свою каденцию», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он призвал преодолеть «тот водораздел», который сложился в Верховной Раде. По его словам, «этот водораздел искусственный», где с одной стороны 200, а с другой - 250 народных депутатов. По его словам, «одни якобы президентские, а другие якобы бы антипрезидентские». По словам Председателя ВР, все ветви власти должны работать сообща.