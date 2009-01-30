Ющенко: не продуманная ли это угроза банкротства Нафтогаза?

Украинская сторона будет выполнять газовые контракты на поставку газа в Украину и его транзит в Европу, подписанные руководством НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» 19 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на встрече с журналистами заявил президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Мы должны принять факт – контракты подписаны, и мы эти контракты должны выполнять… И мы будем выполнять эти контракты», - заявил Президент.

При этом он отметил, что контракты не выгодны Украине, прежде всего, в части установления ставки на транзит газа, которая, по его мнению, должна быть значительно выше – порядка 4 долл. США.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что в результате работы по подписанным контрактам, в 2009 году дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» вырастет в 5 раз, по сравнению с 2008 годом, и будет исчисляться «десятками миллиардов гривен».

«Не продуманная ли это угроза банкротства НАК "Нафтогаз Украины"?», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, Правление НАК «Нафтогаз Украины» одобрило действия председателя правления компании Олега ДУБИНЫ и первого заместителя председателя правления Игоря ДИДЕНКО по подписанию долгосрочных контрактов с ОАО «Газпром» относительно условий транзита природного газа по территории Украины в европейские страны и поставке (купле-продаже) природного газа для потребителей Украины.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.