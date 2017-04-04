Золотого унитаза нет, но есть портрет любовницы: суд арестовал домашнее имущество Януковича

Суд арестовал домашнее имущество экс-президента-беглеца Виктора Януковича, которое он оставил в Межигорье после побега. Разрешение дал Печерский районный суд Киева, пишет ZN,Ua.

Отмечается, что следователи Генеральной прокуратуры Украины сделали тщательную опись домашнего имущества Януковича.

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Под описание следователей попали даже вазы и фарфоровые статуэтки, а также мебель, ковры, сантехника и портрет любовницы беглеца.

Но под описание не попал легендарный золотой унитаз Януковича, однако есть две душевые кабины золотого цвета.

Как сообщал УНИАН ранее, приблизительно в 10 млрд грн в Генпрокуратуре оценивают имущество Виктора Януковича в "Межигорье".

Его описывали на протяжении прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами. Ранее описанное имущество арестовывали, но не в целом, а тематическими частями. Уже есть решение суда относительно автопарка, алкоголя и недвижимости. Теперь к списку добавили еще корабль-ресторан.