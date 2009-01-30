Литвин говорит, что сегодня действует принцип: «законы пишут для дураков»

Спикер ВР Владимир Литвин считает, что если бы мэр Черновецкий был председателем Верховной Рады, он установил бы плату за то, чтобы депутаты заходили в парламент.

Обещанную правду о ситуации в Верховной Раде и депутатских доходах спикер начал с такого интересного замечания: “Я такую формулировку применяю: что правду начинают лишь говорить тогда, когда не остается совсем уж аргументов”.

Для некоторых людей заработная плата не суть важна до такой степени, что они вообще за ней не приходят, такое мнение Литвин высказал в эфире программы “Шустер live” на ТРК “Украина.

“У нас так: человек, который работает там, на производстве где-то, – он какой-то гвоздь с собой возьмет, - развивал свою мысль спикер. Тот, который работает начальником, – он возьмет ящик гвоздей. А тот, который работает еще больше, – он берет больше. И у нас сегодня сложилась такая ситуация, что все пытаются обойти закон, живя по принципу: "Законы пишутся для дураков, для умных – примечания". Потому для некоторых людей заработная плата не суть важна. Они и не приходят за этой заработной платой. И я убежден, что если бы Верховная Рада работала эффективно, если бы институты власти работали эффективно – им нужно было бы платить достойную заработную плату. Чтобы они никогда не жили по принципу, когда к начальнику приходит подчиненный и говорит: "Разрешите доложить", – он открывает сразу ящик и говорит: "Докладывайте".

Также спикер ВР объявил критерий эффективности работы парламента – “как себя чувствуют люди. Если они спокойны, если они не интересуются массово политикой... Когда эта заинтересованность переходит в психоз, потому что им вместо хлеба дают зрелища – это значит, что власть, начиная с Верховной Рады, действует неадекватно”.