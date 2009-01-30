Онищук намекнул Тимошенко, что от «казачков» в Кабмине избавиться не просто

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может внести представление на назначение и увольнение министров только после получения согласия на это всех фракций коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Н.ОНИЩУК заметил, что, в соответствии с Конституцией, правительство является коалиционным и формируется по предложениям фракций, входящих в коалицию. Министр подчеркнул, что такая норма отображена в законе о Кабинете Министров и регламенте Верховной Рады и действующем коалиционном соглашении.

«Следовательно, до тех пор, пока не существует решения фракции НУ-НС, в соответствии с которым будет предлагаться та или другая вакансия в правительстве, мне кажется, что к этому (намерениям Ю.ТИМОШЕНКО заменить некоторых министров в правительстве - УНИАН) необходимо относиться как к определенным политическим намерениям», - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время министр юстиции отметил, что Конституция и действующее законодательство допускают внесение изменений в составе правительства по представлению премьер-министра. Но вместе с тем Н.ОНИЩУК подчеркнул, что соответствующими дополнениями к коалиционному соглашению, заключенному фракциями блока “Наша Украина – Народная самооборона”, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина предусматривается, что такое решение (о кадровых изменениях в правительстве – УНИАН) должно быть принято общим собранием коалиции.

«За такое решение должно проголосовать большинство депутатов из состава каждой фракции», - отметил Н.ОНИЩУК.

Он также подчеркнул, что такой порядок внесения кадровых изменений в составе правительства является регламентной нормой действующего коалиционного соглашения.

Как сообщал УНИАН, 24 января в интервью еженедельнику «Зеркало недели» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что в ближайшее время в правительстве состоятся значительные кадровые изменения. При этом премьер отказалась назвать конкретные фамилии правительственных чиновников, которых она намерена заменить.

«Я хочу серьезно повысить КПД правительства и его профессиональный уровень. Мы обязательно уберем этих «засланных казачков» из состава Кабинета Министров. Серьезные кадровые изменения в правительстве будут обязательно, и я думаю, что в самом начале следующей сессии парламента мы их проведем через зал», - сказала она.