Онищук: на сегодня Стельмах остается главой Нацбанка

Конституционный суд не поддержит решения парламента относительно Владимира Стельмаха и признает его главой Нацбанка Украины. Такой прогноз в эфире "5 канала" в четверг дал министр юстиции Николай Онищук. По его словам, решение Верховной Рады об отмене постановления о назначении господина Стельмаха главой Нацбанка не дает оснований для его освобождения от должности, а с самим решением должен разобраться суд.

Николай Онищук: "Постановление парламента об отмене постановления о назначении Стельмаха остается действующим, до того времени, пока оно не будет признано судом незаконным, Конституционным судом – неконституционным, или пока парламент сам его не отменит. На сегодня Владимир Стельмах остается главой Нацбанка. Я думаю, что Конституционный суд, скорее всего, будет придерживаться такой же позиции".