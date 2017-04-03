Стець задекларировал 3 квартиры, жилой дом и 2 земельных участка в Киеве

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в электронной декларации о своем имуществе и доходах за 2016 год задекларировал 3 квартиры, жилой дом и 2 земельных участка в Киеве и 3 автомобиля, передает ТСН.

Согласно е-декларации, Стець имеет в собственности земельные участки в Киеве площадью 776 кв. м и 549 кв. м, жилой дом в Киеве площадью 217,7 кв. м, 3 квартиры в Киеве площадью 44,8 кв. м, 45,3 кв. м и 59,3 кв. м. Министр также имеет три автомобиля: Lexus RX350 2008 года выпуска, Volkswagen EOS 2009 года выпуска и Infiniti FX37 2011 года выпуска.

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Министр и его жена Яна Конотоп являются конечными бенефициарами международного благотворительного фонда "Моя Украина", а супруга также значится конечным бенефициаром общественной организации "Институт информационной безопасности".

Стець задекларировал за 2016 год зарплату в сумме 149 тыс. 305 грн, проценты с депозита в "ПриватБанке" в сумме 11 тыс. 954 грн, пенсию в сумме 128 тыс. 880 грн, страховые выплаты – 119 тыс. 506 грн. Его супруга задекларировала 75 тыс. 423 грн зарплаты по основному месту работы в "Телекомпании "НБМ", 21 тыс. 977 грн зарплаты по совместительству в ООО "5 канал ТВ", процент с депозита в "ПриватБанке" – 41 грн и с депозита в "Международном инвестиционном банке" – 284 грн, гонорар от Алексея Лежанина в сумме 124 тыс. 224 грн.

Также министр информполитики указал в е-декларации 203 тыс. 286 грн на депозите в "ПриватБанке", тыс. 384 грн в "Диамантбанке", Конотоп имеет на депозите в "ПриватБанке" 5 грн, а в "Международном инвестиционном банке" – 333 тыс. 815 грн, "Диамантбанке" – 19 грн. Также министр вместе с женой одолжил третьим лицам $50 тыс. и EUR 40 тыс.