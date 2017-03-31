НАПК проводит внеплановую проверку "Батькивщины" из-за фиктивных партийных взносов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит внеплановую проверку партии “Батькивщина” по обращению общественной организации “Честно”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак сегодня на брифинге.

“Сейчас проводится внеплановая проверка партии “Батькивщина”, чтобы дать заключение по результатам анализа отчета этой партии”, - сказала она.

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В свою очередь заместитель руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Олег Сытник сообщил, что «мы выяснили, что отдельные лица в действительности не осуществляли партийные взносы в пользу “Батькивщины”. Поэтому мы приняли решение провести проверку указанной политической партии. Сейчас такая проверка продолжается”.

При этом Сытник отметил, что речь идет об около 10 чел., которые на самом деле не делали взносов в пользу партии “Батькивщина”.

Говоря о сумме таких взносов, он сказал: “Это не очень большие деньги. С каждого человека от 5 до 8 тыс. грн”.

Как сообщал УНИАН ранее, Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило около трех тысяч поданных электронных деклараций чиновников. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

По его словам, в том числе 24 проверки касались субъектов декларирования от президента до обычного министра. Всего на первом этапе было подано около 103 тысяч электронных деклараций.