СМИ предположили, когда Порошенко может встретиться с Трампом

Президент Петр Порошенко может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже в конце мая, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что именно этот период, как наиболее вероятный для встречи двух лидеров, рассматривает команда Петра Порошенко, ведь именно в это время, 26 мая, пройдет заседание глав стран-членов НАТО.

Еще одним вариантом для проведения встречи является саммит стран G7, который пройдет в Италии 25-27 мая.

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"Не исключена встреча на полях саммита, но будет она до или после саммита или вне его - это зависит от того, как будут разворачиваться события. Нам очень важно проговорить с Трампом наше видение мирного урегулирования ситуации на востоке, своеобразной "дорожной карты", чтобы администрация президента США сформировала свое видение своего участия и помощи в урегулировании ситуации на востоке Украины", - сказала председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Несмотря на то, что команда президента Порошенко не получила официального приглашения ни на одну из двух майских встреч мировых лидеров, у главы государства все же надеются на встречу с Трампом.

"Американцы нам прямо сказали, мол, вы будьте готовы, что вам сообщат о встрече за 24 часа до ее начала, и нужно будет лететь", - сообщил изданию источник в команде президента.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы АП Константин Елисеев заявлял, что встреча президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоится после того, как стороны согласуют повестку дня.