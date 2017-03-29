В Луцк прибыл посол Польши Ян Пекло

В Луцк прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

Как передает корреспондент УНИАН, в Луцк также прибыли журналисты из Польши, которые представляют различные средства массовой информации, в частности, один из крупнейших телеканалов TVP Polonia.

В Генеральном консульстве Польши Пекло дал брифинг для польских журналистов.

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Также в консульстве организован телемост с Польшей. На вопросы представителей польских СМИ будут отвечать местные активисты, журналисты и чиновники.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

Открыто уголовное производство по статье «теракт».