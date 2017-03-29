Порошенко обсудил с экс-премьером Британии вопросы противодействия российской агрессии

Президент Петр Порошенко обсудил с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече Порошенко и Кэмерона.

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Порошенко поблагодарил Кэмерона за активную и твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент также высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании во внедрении реформ, тренировке Вооруженных сил Украины и облегчении гуманитарной ситуации в нашей стране.

Стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе. Речь шла о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.