Государство должно мобилизовать все ресурсы, включая частные

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость введения страхования от последствий паводков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в с. Червоне Ужгородского района.

Президент отметил, что «государство должно мобилизовать на борьбу с паводком все ресурсы в Украине, в том числе и частные».

По его словам, государство отвечает за то, что зоны стабильного риска в Закарпатье не имеют обязательной системы страхования от последствий паводков. «Государство мудро к этому подойдет и обеспечит действие системы страхования государственного и корпоративного, и в несколько раз повысит эффективность помощи пострадавшим людям», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, также вопрос о выработке системы страхования людей, живущих в зонах риска подтопления, будет поставлен перед украинским парламентом.

«На сегодняшнем совещании мы установили, что создается орган, который будет заниматься оперативным управлением и проведением восстановительных работ в Закарпатье, будет создан график, который даст работу каждому министерству и ведомству», - сообщил Президент.

По его словам, «в этом году уже выделено 70 млн. грн. для противопаводковой защиты в Закарпатье. Из них 30 млн. грн. – прямое бюджетное финансирование, 40 млн. грн. – финансирование из специального фонда приватизации. Эти 40 млн. грн. поступят Государственному комитету по водному хозяйству. Эти деньги выделены в рамках программы противопаводковой защиты в бассейне реки Тиса уже в третий раз. В эту программу включено также 6 стран Европы. И в дальнейшем программы защиты будут рассматриваться в европейском контексте».

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе однодневной рабочей поездки в Закарпатскую область Президент ознакомился с ходом работ по наращиванию водозащитной дамбы вдоль реки Тиса на участке село Саловка – село Соломоново Ужгородского района и осмотрел насосную станцию №1 Бреговской осушительной системы в селе Червоне.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО принял участие в рабочем совещании по реализации комплексной противопаводковой программы «Тиса» и мероприятий МинЧС Украины по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время пропуска весеннего паводка 2006 года в Закарпатской области.