Ехануров ведет переговоры с Партией Регионов и КПУ...

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ ведет переговоры с Партией Регионов, Коммунистической партией, а также остальными партиями, преодолевшими 3%-барьер исключительно, как уполномоченный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.

«Блок «Наша Украина» не ведет переговоры с Партией Регионов о создании коалиции», - сказал он.

«Переговоры с Партией Регионов, Компартией, «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ ведет премьер-министр, как уполномоченный Президентом переговорщик”, - подчеркнул пресс-секретарь премьера.

Он отметил, что в рамках таких переговоров речь идет о возможности коалиции, политические силы которой готовы работать на исполнение программы Президента “10 шагов навстречу людям”.

При этом В.МОНДРИЕВСКИЙ еще раз подчеркнул, что блок “Наша Украина” рассматривает возможность создания коалиции составе “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.