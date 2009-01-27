Литвин про парламент, здоровый эгоизм и наше место в Европе

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает приложить максимум усилий для прогнозируемого развития событий в дальнейшем в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Жаком ФОРОМ, отвечая на вопрос о перспективах развития ситуации в Украине.

По словам В.ЛИТВИНА, украинским политикам нужно прекратить колебания и действовать, исходя из национальных интересов Украины, «этот здоровый эгоизм должен стать конструктивом, который объединит наших политиков».

«Я буду делать все, чтобы ситуация в Украине развивалась прогнозируемо, ведь центр политической жизни сосредотачивается в парламенте, который будет площадкой для политических дебатов, связанных с президентской кампанией. Для этого и будет использоваться парламентская трибуна. Поэтому важно выбросы этой энергии направить в правильное русло», - подчеркнул Председатель ВР.

В ходе встречи В.ЛИТВИН отметил, что Украина должна делать ставку на реформирование экономики, развитие энергосберегающих технологий, инновационные технологии и науку, поскольку именно такой подход будет определять курс Украины на евроинтеграцию. При этом Председатель Верховной Рады добавил, что от того, как будет настроена внутренняя жизнь Украины, будет зависеть наше место в Европе. «Я не сторонник постоянных разговоров о европейских устремлениях Украины. Нужно жить и настойчиво работать, ориентируясь на европейские стандарты», – отметил В.ЛИТВИН.