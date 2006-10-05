Фракция «Наша Украина» единогласно приняла решение о переходе в оппозицию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, сегодня на заседании фракции ее лидер Роман БЕССМЕРТНЫЙ поинформировал о результатах переговоров с лидерами Партии регионов, КПУ и СПУ. Он отметил, что политические силы, которые подписали Универсал национального единства и меморандум о намерении создать коалицию, не придерживались положений этих документов.

Как сообщал УНИАН, «Наша Украина» 4 октября решила, что не будет входить в широкую коалицию.

Такое решение было принято по результатам переговоров с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, лидерами СПУ Александром МОРОЗОМ и КПУ Петром СИМОНЕНКО.

Р.Бессмертный заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров. Также он выразил убеждение, что “Наша Украина” будет конструктивной в оппозиции.

Объясняя причины перехода “Нашей Украины” в оппозицию, Р.Бессмертный отметил, что для “Нашей Украины” выполнение Универсала национального единства “является альфой и омегой ее деятельности”. Со стороны же других участников переговорного процесса – Партии регионов, социалистов и коммунистов - не был сделан ни один шаг по выполнению Универсала, сказал он.