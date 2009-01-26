Тимошенко планирует губернаторам 2 совещания: они ослушаются Ющенко?
На повестке дня - АПК и строительство
В понедельник, 26 января, в 11:00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет совещание с главами облгосадминистраций и их заместителями по вопросам поддержки строительной отрасли.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, совещание состоится в здании правительства по ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал.
Позже, в 14:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится еще одно совещание с главами облгосадминистраций и их заместителями.
Как сообщает Правительственный портал, совещание будет посвящено вопросам аграрно-промышленного комплекса.
Как сообщал УНИАН, в субботу после завершения селекторного совещания с губернаторами, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО опять запретил губернаторам принимать участие в мероприятиях правительства.