Тимошенко планирует губернаторам 2 совещания: они ослушаются Ющенко?

В понедельник, 26 января, в 11:00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет совещание с главами облгосадминистраций и их заместителями по вопросам поддержки строительной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, совещание состоится в здании правительства по ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал.

Позже, в 14:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится еще одно совещание с главами облгосадминистраций и их заместителями.

Как сообщает Правительственный портал, совещание будет посвящено вопросам аграрно-промышленного комплекса.

Как сообщал УНИАН, в субботу после завершения селекторного совещания с губернаторами, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО опять запретил губернаторам принимать участие в мероприятиях правительства.