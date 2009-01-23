Главную вакансию в киевском метро придерживают для Зинченко?

Столичная власть не продлила контракт с Петром МИРОШНИКОВЫМ, в связи с чем должность руководителя КП «Киевский метрополитен» с 1 января 2009 года является вакантной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, говоря о возможном назначении председателя фракции БЮТ в Киевсовете Александра ЗИНЧЕНКО на эту должность.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, еще нет соответствующих документов о назначении А.ЗИНЧЕНКО руководителем столичного метрополитена.

На вопрос журналистов, согласен ли П.МИРОШНИКОВ уйти с должности, А.ГОЛУБЧЕНКО ответил: «У МИРОШНИКОВА закончился контракт, не перезаключают. Назначают ЗИНЧЕНКО и все – процедура закончена. Там не нужно согласование (П.МИРОШНИКОВА – УНИАН)».

По информации А.ГОЛУБЧЕНКО, контракт у П.МИРОШНИКОВА закончился «1 января».

Что касается другого возможного назначения – руководителя фракции Партии регионов в Киевсовете Алексея ОМЕЛЬЯНЕНКО - на должность руководителя «Киевавтодора», А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что не знаком с этой ситуацией. «Пока назначения нет, готовится», - добавил он.

22 января Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя смену руководства «Киевавтодора», отметил, что Георгий ГЛИНСКИЙ до руководства «Киеватодором» занимал должность заместителя министра транспорта.

«Это очень порядочный человек. Патриот Украины. Он не будет утеснен в правах. Мы сделаем его первым заместителем, ничем не меньше по значимости. Я с ним постоянно на связи, и все объясню», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.