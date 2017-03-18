Эро и Лавров договорились активизировать усилия по реализации Минских договоренностей – МИД Франции

Министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и России Сергей Лавров договорились активизировать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Как сообщает МИД Франции, об этом шла речь во время телефонного разговора министров.

"Министры договорились активизировать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей, в то время как ситуация на местах по-прежнему вызывает тревогу", - сказано в сообщении.

Французский министр отметил ответственность сторон в вопросе соблюдения договоренности о прекращении огня и отведения тяжелого вооружения.

Он осудил действия "сепаратистских организаций", в том числе экспроприацию предприятий на Донбассе, которые не способствуют умиротворению.