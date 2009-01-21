Кто больше всего «достал» украинцев
14:50, 21 января 2009Политика
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Данные Украинского Хельсинского союза
Украинцы больше всего жалуются правозащитникам на суды, милицию и органы местного самоуправления, сообщили УНИАН в Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ).
По информации правозащитников, в 2008 году клиентами общественных приемных УХСПЧ стали почти 7 тысяч человек. Больше всего за юридической консультацией обращались пенсионеры, жертвы преступлений и безработные.
Бесплатная сеть общественных приемных УХСПЧ действует в Херсоне, Харькове, Чернигове, Кировограде, Львове, Луганске, Донецке, Тернополе, Конотопе (Сумская область), Северодонецке (Луганская область), Севастополе и Киеве.
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