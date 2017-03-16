ГПУ даст оценку вчерашним событиям в парламенте - Луценко

Генеральная прокуратура Украины рассмотрит обращение заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид и даст оценку вчерашним событиям в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко.

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“Если есть такое обращение, то оно будет рассмотрено. И в пределах компетенции Генеральной прокуратуры Украины мы дадим оценку”, - сказал Луценко.

По его словам, насколько ему известно, сотрудники полиции появились за трибуной Верховной Рады 15 марта уже после закрытия пленарного заседания. “Это предварительная информация, которую я получил от депутатов. Если это окажется неправдивым, то очевидно, есть нарушение регламента. Но есть ли нарушение закона - посмотрим, сделаем выводы”, - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН,Сыроид заявила, что уже дала свои объяснения Регламентному комитету. 15 марта она закрыла заседание парламента после того, как в сессионный зал ВР депутаты завели полицейских, с участием которых накануне вечером на Донетчине произошел инцидент с народным депутатом Владимиром Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО.

Спикер ВР Парубий сообщил, что дал поручение провести расследование вчерашнего инцидента в парламенте.