УКРОП: Нужен жесткий общественный контроль за прекращением перемещения товаров через линию разграничения

Решение о прекращении транспортного сообщения с оккупированными районами Донбасса и о санкциях в отношении банков с российским капиталом, которые принял Совет национальной безопасности и обороны сегодня, является правильным шагом, однако сделать его нужно было гораздо раньше. Об этом говорится в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП», обнародованном на официальном сайте политсилы.

«Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось сегодня, – правильный и нужный шаг. Как и решение, которые были на нем приняты. Настораживает одно: для того чтобы собрать СНБО, власти потребовалось довести ситуацию до массовых протестов в стране и унижения настоящих патриотов. Если бы созвали Совет нацбезопасности раньше, как того требовал УКРОП, многих негативных моментов удалось бы избежать», – говорится в тексте документа.

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В УКРОПе не исключают, что эти решения были продиктованы стремлением представителей власти удержаться в креслах и в дальнейшем получать максимальные выгоды. «Иначе как можно объяснить, что власть фактически предлагает ввести блокаду, которую накануне осуждала? Как объяснить, что санкции в отношении российских банков начали обсуждаться на самом высоком уровне лишь на третий год необъявленной войны РФ против Украины? Очевидно, что руководство государства пытается взять мяч на свою сторону, «инициируя» то, что общество и многочисленные местные советы требовали последние несколько месяцев», – сказано в заявлении.

В партии также призвали власти придерживаться принятых решений и заявили о необходимости установления жесткого общественного контроля над тем, как силовики будут их выполнять. Кроме того, партийцы продолжают настаивать на принятии законопроекта об оккупированных территориях, который узаконит запрет торговых операций с ОРДЛО, и наказании тех, кто торговал с оккупантами и зарабатывал на войне. «Требуем от власти защищать интересы государства и его граждан, а не собственные политические и экономические выгоды», – говорится в документе.