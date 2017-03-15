Аваков объяснил, какие грузы можно перевозить в ОРДЛО

Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гражданского автотранспорта.

"Решение не касается граждан и их личного имущества", - пояснил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков "Украинской правде".

"Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи", - уточнил глава МВД.

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Как сообщал УНИАН, учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения.

МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействии диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.