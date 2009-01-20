В Газпроме заподозрили, что их всенощные кому-то не нравятся

В 2010 году ставка транзита через Украину составит 2,4-2,6 долл. за тыс. кубометров на 100 км, а цена газа для Украины будет на 10% ниже европейской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«С учетом прогнозов цен на нефтепродукты она (ставка транзита) увеличится существенно и будет находиться в диапазоне 2,4-2,6 долл. долл. за тысячу кубометров на 100 км», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что подписанное газовое соглашение полностью соответствует принципам работы на европейском газовом рынке как в вопросе поставок в Украину, так и в вопросе транзита.

Кроме того, предусмотрены все страховочные механизмы в случае возможных трудностей.

«Эта работа, которая велась днем и ночью, кому-то, видимо, это не нравится», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ напомнил, что с 1 января 2009 года действует европейская цена с базовой ставкой 450 долл. за тысячу кубометров, без учета 20% скидки.

Он отметил, что в дальнейшем цена будет определяться поквартально по общепринятым европейским принципам цены, в частности, исходя из цен на нефтепродукты, мазут и дизельное топливо.

При этом он отметил, что детали формулы являются конфиденциальной информацией «Нафтогаза» и «Газпрома».

«Никто никого не обманывал, и заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что в 2010 году уровень цены для Украины будет на 10% ниже, чем в других европейских странах, означает только одно, что абсолютный уровень цен с учетом транспортных расходов с учетом нового тарифа на газ дает эти 10%», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

В то же время А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что цена газа в 2010 году для Украины будет действительно ниже на 10%.

«Здесь никакого обмана нет и быть не может», - подчеркнул он.