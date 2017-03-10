Дело Насирова: САП проверяет наличие у главного фискала паспортов, помимо британского

Об этом руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в интервью газете "Факты".

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"Безусловно. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью через дипломатические каналы официально подтвердило, что Насиров – подданный Соединенного Королевства", – говорит Холодницкий.

Он подчеркнул, что "это не инсинуации и не манипуляции".

"Прокурор, когда оглашал ходатайство в суде, показал эти документы. Не сканкопии, которые могут быть фотошопом, не ксерокопии какие-то. Это весомые аргументы в пользу того, почему мы настаиваем на такой мере пресечения, как арест, а не на другой. Мы должны осознавать, что если у человека есть паспорт другой страны, то он просто сбежит, если не взять его под стражу. Потом мы его не получим назад, ведь мало стран выдают своих граждан", – отметил Холодницкий.

По его словам, САП проверяет возможное наличие у Насирова паспортов других иностранных государств.

"Да, не исключаем, что могут появиться еще и другие данные. Мы разослали в определенные страны запросы. Ждем ответа. Пока получили ответ только из одной страны. Благодарим британских коллег за оперативность", – сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.