Дело Насирова: САП проверяет наличие у главного фискала паспортов, помимо британского
Специализированная антикоррупционная прокуратура обладает неоспоримыми доказательствами того, что отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет британский паспорт.
Об этом руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в интервью газете "Факты".
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"Безусловно. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью через дипломатические каналы официально подтвердило, что Насиров – подданный Соединенного Королевства", – говорит Холодницкий.
Он подчеркнул, что "это не инсинуации и не манипуляции".
"Прокурор, когда оглашал ходатайство в суде, показал эти документы. Не сканкопии, которые могут быть фотошопом, не ксерокопии какие-то. Это весомые аргументы в пользу того, почему мы настаиваем на такой мере пресечения, как арест, а не на другой. Мы должны осознавать, что если у человека есть паспорт другой страны, то он просто сбежит, если не взять его под стражу. Потом мы его не получим назад, ведь мало стран выдают своих граждан", – отметил Холодницкий.
По его словам, САП проверяет возможное наличие у Насирова паспортов других иностранных государств.
"Да, не исключаем, что могут появиться еще и другие данные. Мы разослали в определенные страны запросы. Ждем ответа. Пока получили ответ только из одной страны. Благодарим британских коллег за оперативность", – сказал прокурор.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».
В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.