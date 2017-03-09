Преемник Насирова оформил Lexus на 70-летнюю маму – расследование

Как узнали журналисты Bihus.info, сейчас стоимость такой машины на сайтах продажи автомобилей - около 40 тыс. долл. В декларации за 2015 год господин Продан указал, что Lexus RX 350 в пользовании его жены.

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Кроме того, по данным журналистов, сам Продан месяц назад приобрел Toyota Avalon 2012 г.в. Продан указал стоимость авто в 467 500 грн, но на рынке такая машина стоит почти вдвое больше - около 30 тыс. долл.

За 2015 год Продан задекларировал 103 775 заработной платы, а его жена-предприниматель получила доход в 762 000 грн и еще 38 165 процентов с ПАО акционерный банк "Укргазбанк".

Продан родился 08 октября 1979 года в Могилев - Подольском районе Винницкой области.

С 2005 года работает в структурах налоговой Винницкой области. С 2008 года – занимает руководящие должности в налоговых органах г. Винница, Черкасской области и Межрегионального главного управления ГФС — Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков.

С июля 2016 года – исполняющий обязанности заместителя Председателя Государственной фискальной службы Украины. С 3 марта 2017 – и.о. председателя ГФС.

Напомним, в связи с отстранением Насирова обязанности главы ГФС возложили на Продана.