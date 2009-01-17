Медведев понял, что Киев не спешит подписывать контракт на газ

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Украина не спешит с заключением договоров о поставке газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве после завершения «газового» саммита.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что переговоры между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» ведутся и они не прерывались, несмотря на последние события, однако результат не был достигнут.

«В ходе моего последнего телефонного разговора с Президентом Украины я почувствовал, что наши украинские партнеры как-то не очень спешат с проведением этих переговоров», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что украинская сторона занимает позицию,что для заключения договоров о поставках в этом году и определения цены потребуется какое-то время.

В то же время, сказал Д.МЕДВЕДЕВ, чем больше будут тянуться переговоры, тем больше будет накапливаться проблем в отношениях двух стран.

Президент РФ выразил уверенность, что в ближайшее время вопрос транзита будет решен, а для заключения договора о поставках в Украину необходимо сесть за стол переговоров и по европейской формуле определить цену газа для Украины.