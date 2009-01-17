Медведев прочит Европе снижение цены на газ в 2-2,5 раза

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключает, что европейская цена на газ в скором времени снизится в 2-2,5 раза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве после завершения «газового» саммита.

«Европейские цены хороши тем, что если сегодня они кажутся достаточно высокими, то с учетом динамики цен на нефть в течение года они будут снижаться, и довольно серьезно», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, если Украина и Россия договорятся о фиксированной стоимости газа, то эта цена будет «платиться» до конца года.

«Мы видим, какая цена на нефть сегодня. Соответственно, расчет формулы цены на газ будет отставать по известным технологическим причинам, но, в конечном счете, приведет к тому, что цены на газ будут существенно ниже, чем они есть сегодня – в 2 раза, может быть, в 2,5 раза», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ подчеркнул, что такая формула цены более справедлива, и по ней работает весь мир, и таким образом надо работать или сотрудничать с украинскими партнерами.