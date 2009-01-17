Газпром рассчитывает, что Тимошенко с Путиным сменят Дубина с Миллером

"Газпром" рассчитывает, что после окончания переговоров по поводу транзита и поставок российского газа в Украину на уровне премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА обсуждение этой темы будет продолжено председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ и главой НАК "Нафтогаз Украина" Олегом ДУБИНОЙ.

"Мы это ожидаем",- заявил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ по итогам международной газовой конференции в Кремле, сообщает РИА «НОвости».

Отвечая на вопрос журналистов, обладают ли компании соответствующими мандатами от руководства своих стран, А.КУПРИЯНОВ заявил: "У нас (у “Газпрома”) - есть".