Сегодня в Москве пройдет саммит стран-потребителей российского газа

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ созывает в Москве саммит стран-потребителей российского газа.

Главная задача этой экстренной встречи - решить проблему транзита газа через территорию Украины в Европу, передает ИТАР-ТАСС.

Идею провести такой саммит Д.МЕДВЕДЕВ озвучил в среду, 14 января. "Я вижу смысл этого саммита не только в разрешении текущего газового кризиса, но и в том, чтобы предотвратить подобные кризисы в будущем", - сказал Президент РФ.

В Кремль приглашены руководители государств Европы и других стран, покупающих российский газ. В частности, уже известно, что в саммите примут участие Еврокомиссар по энергетике Андрис ПИБАЛГС, министр энергетики председательствующей в ЕС Чехии Мартин РИМАН, премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ. Полный список участников встречи пока не разглашается. Россия рассчитывает, что "на субботний саммит в Москву прибудут те, кому интересно урегулировать проблему" обеспечения транзита российского газа в Европу, заявил накануне глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ.

Украинская сторона, которая также получила приглашение, участие в форуме не подтверждает. Сегодня премьер Юлия ТИМОШЕНКО приедет в Москву на встречу с главой российского кабинета министров Владимиром ПУТИНЫМ.

Д.МЕДВЕДЕВ будет принимать европейских чиновников в Кремле. Открытие саммита запланировано на вторую половину дня. Согласно протоколу, первые минуты переговоров будут освещать журналисты. Основное же обсуждение пройдет в закрытом для прессы режиме. Однако, как обещают в Кремле, по итогам саммита его участники проведут пресс-конференцию.