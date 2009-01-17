Блок Литвина готов войти в состав правительства, но...

Блок Литвина подаст свои кандидатуры в состав правительства, если КМУ предложит это сделать - Литвин

Киев. 16 января. УНИАН. Фракция Блока Литвина подаст свои кандидатуры в состав правительства, как только от Кабинета министров поступят предложения это сделать.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, определился ли уже Блок Литвина со своими кандидатурами в состав правительства.

«Мы не будем подавать кандидатуры в состав Кабинета министров. Если нам предложат, мы подадим», - сказал В.ЛИТВИН.

Такую позицию он объяснил тем, что «кадровых аппетитов» у его политической силы не было и нет.

«Все эти разговоры о том, что кто-то там что-то получил, они под собой не имеют никаких оснований», - сказал он.

При этом председатель ВР отметил, что Блок Литвина готов подать свои кандидатуры в состав правительство, если будет такое предложение со стороны КМУ.