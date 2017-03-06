Адвокаты Насирова попросили о перерыве до завтрашнего утра, судья отказал

Как передает корреспондент УНИАН, защита отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова попросила суд объявить перерыв в заседании до 9 часов утра 7 марта в связи с тем, что заседание продолжается с 9:30 и все участники процесса уже устали.

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Как отметил один из адвокатов Насирова Игорь Черезов, для принятия решения суду нужно еще около трех часов, и поэтому лучше объявить перерыв.

Также адвокаты заверили суд, что, учитывая общественный резонанс судебного процесса, Насирову опасно покидать здание суда до принятия решения, и поэтому он готов ночевать в помещении Соломенского районного суда.

В свою очередь, прокуроры оспорили это ходатайство, заявив, что это не сторона обвинения затягивает рассмотрение дела и попросили суд продолжать заседание.

В итоге судья Александр Бобровник отклонил ходатайство защитников Насирова относительно объявления перерыва. Сейчас заседание суда продолжается.

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Напомним, 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.