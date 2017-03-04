Адвокат Насирова отказался разглашать врачебное заключение по состоянию подзащитного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам возле Института кардиологии заявил адвокат Насирова Александр Лысак.

По его словам, врачи института подтвердили диагноз, поставленный Насирову врачами «Феофании».

В то же время адвокат отказался разглашать врачебное заключение, ссылаясь на медицинскую тайну.

Как сообщал УНИАН, сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защитники заявляли, что Насирова прооперировали.

Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что предпримут все законные меры для проведения в субботу или воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насирову.

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*** 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на то законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Этими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

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Адвокаты Насирова заявили, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитного состоялись незаконно.

Сегодня, 4 марта, на странице Насирова в Facebook появилось сообщение о том, что он не имитирует заболевание, и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.