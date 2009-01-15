Ющенко пообещал Меркель, что приедет на газовый саммит в Европу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил федеральному канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ свою готовность принять участие в энергетическом саммите при условии его проведения на европейской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она сообщила, что сегодня состоялся телефонный разговор В.ЮЩЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ. Лидеры двух стран обсудили вопрос проведения саммита с участием Украины, России и Европейского Союза относительно урегулирования газового конфликта.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, А.МЕРКЕЛЬ поддержала позицию относительно безотлагательного проведения энергетического саммита с участием лидеров Украины, РФ и стран ЕС.