Россия ищет новые маршруты для поставок газа в Европу

Россия рассматривает альтернативные маршруты для поставок газа в Европу, в частности - газопровод "Ямал-Европа".

Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН по итогам переговоров глав правительств России, Болгарии, Словакии и Молдовы, передает РИА «Новости».

"Наши партнеры отбыли в "Газпром". Есть ряд конкретных предложений, в частности по транспортным свопам, по изучению дополнительных возможностей систем ПХГ для того, чтобы обеспечить возможные дополнительные объемы по другим маршрутам. Сейчас произойдет консультация со специалистами "Газпрома", и, возможно, какие-то дополнительные решения возникнут", - сказал И.СЕЧИН.

Он добавил, что речь идет также об обсуждении дополнительных возможностей поставок газа по маршруту Ямал-Европа, который проходит по территории Беларуси и Польши.