Газовая ВСК просит политиков прикусить язык

Временная следственная комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах обратилась ко всем должностным лицам Украины с просьбой воздержаться от заявлений, оскорблений и обвинений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель комиссии, народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов).

Она отметила, что на первом заседании комиссии сегодня было принято решение срочно пригласить на этой неделе на заседание комиссии председателя НАК «Нафтогаз Украины», министра топлива и энергетики, а также руководителя «Укртрансгаза».

Как сообщила И.БОГОСЛОВСКАЯ, комиссия также обратится с просьбой к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу встречи с ними на будущей неделе.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также сообщила, что комиссия обратится с запросом ко всем структурам Украины, которые задействованы в транспортировке и поставках газа в Украину, о предоставлении документов, информации, отчетов и стенограмм переговоров.

По ее словам, также комиссия обратится «к Российской Федерации, к «Газпрому» предоставить нам информацию с российской стороны, подтверждающую или опровергающую заявления, которые раздавались в двусторонних отношениях между Украиной и Россией».

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что также будет сделан запрос в Европейскую комиссию с просьбой «предоставить нам информацию относительно формирования цены на газ и его транзит».

По ее словам, планируется обратиться к исполнительной власти с просьбой предоставить возможность представителям ВСК принимать участие в качестве наблюдателей в переговорах между Украиной и Россией, «во избежание возможности спекуляций и предоставления обществу недостоверной информации».