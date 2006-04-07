Ющенко знает, когда появится фамилия нового премьер-министра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает участников будущей “помаранчевой” коалиции при объединении учесть уроки предыдущего раскола.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время рабочей поездки в Закарпатье.

Отвечая на вопрос относительно перспективы создания такой коалиции, В.ЮЩЕНКО отметил, что “не хочет поддерживать проекты, которые могут в своей основе быть неустойчивыми”, добавив, что в случае, если “помаранчевая” коалиция будет нестабильной, это станет сильным разочарованием для ее сторонников.

Глава государства назвал шаги, которые, по его убеждению, необходимы для создания стабильной коалиции “помаранчевых” сил. В первую очередь, это подписание меморандума о принципиальном согласии относительно создания такой коалиции.

В.ЮЩЕНКО убежден, что «коалиция может быть хрупкой, если под ней не будет сильной программы». Поэтому следующим шагом этого процесса должна стать разработка программы коалиции, в основе которой будет заложена программа Президента «10 шагов навстречу людям».

Отмеченная программа, отметил В.ЮЩЕНКО, должна давать четкий ответ на все вопросы, которые объединяют или, напротив, разъединяют участников коалиции. В качестве примера он назвал темы вступления в ВТО, евроатлантической интеграции, членства в ЕЭП, приватизации земли и другие вопросы.

После того, как будет составлен список спорных вопросов, над каждым из них должны работать специальные комиссии, которые будут искать компромиссы для их решения.

Глава государства отметил, что такой порядок действий при формировании коалиции зарекомендовал себя во многих европейских странах. Он также подчеркнул, что лишь после выполнения отмеченных пунктов может идти речь о распределении ответственности и должностей, в частности должности премьер-министра. «Фамилия премьер-министра появится только тогда, когда будет согласована система ценностей и достигнуто политическое соглашение о распределении обязанностей», – отметил В.ЮЩЕНКО.