Послы ЕС 2 марта продолжат санкции против "Януковича и ко"

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Совете ЕС.

В случае принятия решения оно будет утверждено Советом Евросоюза в любое время после этого, пояснили в Совете ЕС.

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Как сообщалось, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении украинских бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.

В частности, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и экс-депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко, экс-депутат Юрий Иванющенко.