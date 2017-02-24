Геращенко закрыла заседание Рады в присутствии около 30 нардепов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями, а с 6 по 10 марта - в комитетах, комиссиях и фракциях.

Читайте такжеВ БПП заявили, что Савченко подстрекала бойцов покинуть позиции на Донбассе и ехать "свергать преступную власть"

По словам нардепа Юрия Деревянко, в сессионном зале было около 30 человек. Как доказательство он обнародовал несколько фото в Facebook.

Следующее пленарное заседание начнется в 10.00 во вторник, 14 марта.