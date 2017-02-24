Геращенко закрыла заседание Рады в присутствии около 30 нардепов (фото)
15:04, 24 февраля 2017Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла сегодняшнее заседание парламента при почти пустом зале.
Сессионный зал был почти пуст / facebook.com/derevyanko.yuriy
Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями, а с 6 по 10 марта - в комитетах, комиссиях и фракциях.
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По словам нардепа Юрия Деревянко, в сессионном зале было около 30 человек. Как доказательство он обнародовал несколько фото в Facebook.
Сессионный зал был почти пуст / facebook.com/derevyanko.yuriy
Сессионный зал ВР в пятницу / facebook Kateryna Pieshko
Следующее пленарное заседание начнется в 10.00 во вторник, 14 марта.
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