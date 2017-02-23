Рада отказалась возвращать полномочия налоговой милиции

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие указанного законопроекта проголосовали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

За правку, внесенную главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, которая возвращает полномочия налоговой милиции, проголосовали всего 194 депутата.

Ранее, перед рассмотрением законопроекта около 20 народных депутатов заблокировали трибуну.

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Данным законопроектом, в частности, предусмотрено восстановление налоговой милиции. Депутаты не дали возможности председателю Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной выйти на трибуну парламента для доклада по законопроекту. Она начала докладывать со своего рабочего места, а блокировщики скандировали: “Позор!”.

Как сообщал УНИАН, возле центрального входа в здание Верховной Рады проходит акция против налоговой милиции, в которой принимают участие около 50 человек. Митингующие призывают народных депутатов не голосовать за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства).

Ранее Министерство финансов настаивало на необходимости создания финансовой полиции и полной отмене налоговой милиции - без возможности восстановления этой структуры в любом виде.