Глава МИД ФРГ: На Донбассе есть риск дальнейшей военной эскалации со многими жертвами

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ, передает Deutsche Welle.

По словам Габриэля, если стороны не выполняют договоренности, то есть риск "усиленной военной эскалации со многими последующими жертвами из числа гражданских, и продолжения застоя в политическом процессе".

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Режим прекращения огня на Донбассе нарушается, в ночь на 22 февраля, по данным ОБСЕ, вновь применяли тяжелое вооружение одновременно на нескольких позициях линии разграничения, заявил глава МИД ФРГ.

Габриэль напомнил о последней встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. На встрече и Москва, и Киев заверили, что используют свое влияние для реализации договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой 15 февраля. Речь идет, в частности, об отведении тяжелого вооружения и полном соблюдении режима прекращения огня с 20 февраля. Кроме того, стороны договорились передать актуальные данные о позиции тяжелого вооружения наблюдателям миссии ОБСЕ, чтобы они могли контролировать процесс отведения.

Впрочем, до сих пор ни одна из сторон этого не сделала, подчеркнул Габриэль. По его словам, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дают результата, если не хватает политической воли к реализации договоренностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, евроинтеграции и иностранных дел Австрии Себастиан Курц также призвал отвести от линии соприкосновения на Донбассе тяжелое вооружение.