Геращенко обсудит ситуацию на Донбассе с Мингарелли и Стилианидесом
02:15, 21 февраля 2017Политика
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В Киеве завтра, 21 февраля, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко обсудит ситуацию на Донбассе с главой Представительства Европейского Союза в Украине Хюгом Мингарелли и европейским комиссарам по вопросам гуманитарной помощи и кризисного урегулирования Христосом Стилианидесом.
REUTERS
Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.
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«Донбасс сегодня также посетил еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес, который вместе с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли и министром по вопросам Донбасса Вадимом Чернышом посетили КПВВ "Майорск", ознакомились с гуманитарной ситуацией и ситуацией по безопасности», - проинформировала она.
Геращенко добавила, что по дороге в Киев они обменялись мнениями по гуманитарной ситуации на Донбассе. «А уже завтра в Киеве будем иметь более предметную дискуссию», - отметила она.
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