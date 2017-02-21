Геращенко обсудит ситуацию на Донбассе с Мингарелли и Стилианидесом

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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«Донбасс сегодня также посетил еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес, который вместе с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли и министром по вопросам Донбасса Вадимом Чернышом посетили КПВВ "Майорск", ознакомились с гуманитарной ситуацией и ситуацией по безопасности», - проинформировала она.

Геращенко добавила, что по дороге в Киев они обменялись мнениями по гуманитарной ситуации на Донбассе. «А уже завтра в Киеве будем иметь более предметную дискуссию», - отметила она.