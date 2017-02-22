Россия еще долго будет оставаться источником агрессии, несмотря на санкции и экономические проблемы – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

«Несмотря на санкции и экономические трудности, РФ еще долго будет оставаться источником военной агрессии, угрозам безопасности и генератором нестабильности», - заявил Турчинов.

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По убеждению секретаря СНБО, ситуация в мире и Европе быстро усложняется, стратегическая неопределенность возрастает, что предъявляет особые требования к качеству государственной политики.

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что Россия, оккупировав Крым и осуществив агрессию на Донбассе, спровоцировала стремительный рост международного терроризма и усиления жестких угроз безопасности.