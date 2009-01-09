Ющенко: последние заявления руководства РФ унижают саму Россию

Последние заявления руководства Российской Федерации по газовым отношениям унижают не только Украину, но и Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ пресс-конференции в Киеве.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что последние заявления, которые раздавались «из уст руководства России, российского правительства», являются, по его мнению, некорректными и унижают Украину.

«Абсолютно значительная часть этих заявлений не соответствует действительности. Для меня, как Президента Украины, неприемлемы обвинения в том, что Украина ворует газ. Украина газ не ворует. Если российская сторона имеет другое мнение, то контракт предусматривает подать соответствующие иски и через суд установить правду», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также назвал неприемлемыми заявления о том, что Украина не рассчиталась за потребленный газ.

«Думаю, что в Европе мало стран, которые авансом рассчитались за декабрь месяц. Украина рассчиталась. И за все долги», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что есть и много других заявлений, которые, по крайней мере, у него вызывают удивление: «Те оценки политического строя и системы, работы государственных институтов».

В.ЮЩЕНКО считает, что эти заявления не укрепляют дружбу, взаимодоверие, а наоборот - дискредитируют не только Украину, но и Россию.

«Это не принцип организации двусторонних отношений в третьем тысячелетии», - сказал В.ЮЩЕНКО.